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باكستان تدين بشدة الهجمات التي استهدفت المملكة

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
باكستان تدين بشدة الهجمات التي استهدفت المملكة
المواطن - فريق التحرير

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أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بشدة الهجمات التي استهدفت المملكة، واصفًا إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، ومن شأنها أن تُقوّض السلام والاستقرار الإقليميين.
وقال شريف في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية: “تدين باكستان بشدة الهجمات السافرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة الليلة الماضية”، مجددًا دعم باكستان الثابت لأمن وسلامة المملكة، ووقوفها وتضامنها الكامل معها في هذا الوقت الحرج.
وأكد أن باكستان ستواصل الدعم لجميع الجهود الصادقة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن والتفاهم المتبادل في جميع أنحاء المنطقة.

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