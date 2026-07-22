Icon

نجاح أول عملية زراعة كلى بمستشفى قوى الأمن بالرياض Icon أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء  Icon 4 طلاب من تعليم الرياض يفوزون بالميداليات الفضية والبرونزية في أولمبياد الكيمياء والأحياء والرياضيات الدولي Icon ضبط مخالف لنظام البيئة في عسير Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت Icon الجيش الأردني يعترض 4 صواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة Icon مركز البنية التحتية بالرياض يُطلق مستشارًا ذكيًا لكود البنية التحتية Icon رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة  Icon 19 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في المدينة المنورة دخلت التطوير أو التداول Icon المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

باكستان تدين تهديد مليشيا الحوثي للسعودية 

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٣ مساءً
باكستان تدين تهديد مليشيا الحوثي للسعودية 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أدانت باكستان اليوم -بأشد العبارات- التهديدات التي تطلقها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتقوّض حرية الملاحة، وتعرّض حركة التجارة العالمية للخطر.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: “إن التهديدات التي تستهدف السفن التجارية أو حركة التجارة مع المملكة “غير مقبولة”، وتمثّل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي والنظام البحري”.
وأعربت الخارجية الباكستانية عن قلقها البالغ بشأن التقارير التي تتحدث عن تهديدات تطال سفنًا تمارس أنشطة تجارية مشروعة مع المملكة، داعية إلى احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة “إسلام آباد” بين أمريكا وإيران وتجنب زيادة التصعيد
العالم

باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة “إسلام آباد”...

العالم