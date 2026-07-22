باكستان تدين تهديد مليشيا الحوثي للسعودية 

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أدانت باكستان اليوم -بأشد العبارات- التهديدات التي تطلقها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتقوّض حرية الملاحة، وتعرّض حركة التجارة العالمية للخطر.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: “إن التهديدات التي تستهدف السفن التجارية أو حركة التجارة مع المملكة “غير مقبولة”، وتمثّل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي والنظام البحري”.
وأعربت الخارجية الباكستانية عن قلقها البالغ بشأن التقارير التي تتحدث عن تهديدات تطال سفنًا تمارس أنشطة تجارية مشروعة مع المملكة، داعية إلى احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية.