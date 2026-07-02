باكستان: تقدم إيجابي في المحادثات الأميركية الإيرانية بالدوحة

أعلنت باكستان إحراز تقدم إيجابي في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة بوساطة مشتركة مع قطر، في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين واحتواء التوترات الإقليمية.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن الوسطاء الباكستانيين والقطريين عقدوا اجتماعات منفصلة مع الوفدين الأميركي والإيراني، وأسفرت المناقشات عن تقدم في الملفات المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، والبناء على ما تحقق خلال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا.

وأضافت الوزارة أنه جرى الاتفاق على استئناف جولات التفاوض في أقرب وقت ممكن عقب انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية القطرية اختتام الاجتماعات المنفصلة بين الوسطاء والمفاوضين من الجانبين، مشيرة إلى تحقيق تقدم إيجابي في عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بما يعكس استمرار الزخم الدبلوماسي لدفع مسار التفاهمات بين واشنطن وطهران.

وشهدت الدوحة خلال اليومين الماضيين سلسلة من اللقاءات والمباحثات الفنية غير المباشرة بين الوفدين الأميركي والإيراني، في إطار جهود تهدف إلى تهدئة التوترات التي تصاعدت عقب تبادل الضربات العسكرية بين الطرفين الأسبوع الماضي.

وفي السياق ذاته، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الذي ترأس وفد بلاده، الاتفاق على إنشاء “قناة اتصال” بين الجانبين، موضحاً أن المباحثات تناولت أيضاً ملف الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

كما استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حيث بحث معهما مستجدات المحادثات الأميركية الإيرانية، من دون أن يشاركا في جلسات التفاوض الفنية التي جرت لاحقاً.