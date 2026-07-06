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باكستان تواجه موجة جفاف أكثر من المعدلات الطبيعية

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٥ مساءً
باكستان تواجه موجة جفاف أكثر من المعدلات الطبيعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، أن شهر يونيو 2026 شهد درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، فيما تراجعت كميات الأمطار على مستوى البلاد بنسبة 19% مقارنة بالمعدل الموسمي.
وأوضح التقرير المناخي الشهري للهيئة أن متوسط الهطول المطري بلغ 19.6 مليمتر خلال يونيو، بينما بلغ متوسط درجة الحرارة 32.0 درجة مئوية، بزيادة 0.3 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي.
وأضاف التقرير أن متوسط درجات الحرارة الصغرى بلغ 25.2 درجة مئوية، بارتفاع 0.6 درجة مئوية عن المعدل الموسمي، في حين بلغ متوسط درجات الحرارة العظمى 38.8 درجة مئوية، وهو مستوى قريب من المعدلات الطبيعية.
وسجلت مدينتا شهيد بينظير آباد ودادو في إقليم السند أعلى درجة حرارة خلال الشهر، حيث بلغت 51 درجة مئوية، بينما كانت مدينة سِبي في إقليم بلوشستان الأعلى من حيث متوسط درجات الحرارة العظمى الشهرية، بواقع 46.7 درجة مئوية.
وفي المقابل، سُجلت أدنى درجة حرارة خلال الشهر عند 8 درجات مئوية في كل من أستور وملام جبّة، فيما كانت منطقة بابوسر أبرد مناطق البلاد، بمتوسط حرارة صغرى بلغ 10.9 درجة مئوية.
وأشار التقرير إلى أن مدينة جوهر آباد في إقليم البنجاب سجلت أعلى معدل هطول يومي للأمطار، بواقع 71.6 مليمتر في 13 يونيو، في حين تصدرت ملام جبّة قائمة أكثر المناطق هطولًا للأمطار خلال الشهر بإجمالي 261 مليمترًا.
كما أوضحت هيئة الأرصاد أن ظاهرة “إل نينيو” لا تزال مستمرة فوق المحيط الهادئ، حيث سجلت درجات حرارة سطح البحر انحرافًا إيجابيًا بنحو 1.02 درجة مئوية.

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