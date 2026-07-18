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بالفيديو والصور.. فريق “رقيب” يتوج بالمركز الأول في هاكثون إبداعثون Icon الأمطار الغزيرة تغرق المنازل والطرق في كوريا Icon المنافذ الجمركية تسجل 1131 حالة ضبط خلال أسبوع Icon الكويت تندد بالنهج الإيراني العدواني بعد استهداف منشآت حيوية Icon أوامر إجلاء للسكان بسبب العواصف والأمطار في بولندا Icon وزارة الحج والعمرة: ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة 22.5%  Icon الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة رحلاتها بعد تعليق حركة الطيران بمطار الكويت الدولي Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية Icon الجيش الأردني: الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات بذكرى يوم عهد الاتحاد Icon

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نظمته جمعية سماء الإبداع والابتكار بالشراكة مع بنك الجزيرة

بالفيديو والصور.. فريق “رقيب” يتوج بالمركز الأول في هاكثون إبداعثون

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٥:١٣ مساءً
بالفيديو والصور.. فريق “رقيب” يتوج بالمركز الأول في هاكثون إبداعثون
المواطن - فريق التحرير

حقق فريق “رقيب” المركز الأول في هاكثون إبداعثون، الذي نظمته جمعية سماء الإبداع والابتكار بالشراكة مع بنك الجزيرة.

شهد الهاكثون تفاعلاً وتنافساً كبيرين، حيث شارك 47 فريقاً ضمّوا 139 مشاركاً ومشاركة، وتنافسوا في ثلاثة مسارات رئيسية هي:

  • الحلول المالية الإسلامية
  • المدن الذكية والروبوتات
  • حلول الزراعة المعززة بالذكاء الاصطناعي

تفاصيل حفل التكريم

وكرّم الفائزين في الحفل الختامي:

  • الأستاذ أحمد بن عبدالله التويجري، رئيس مجلس إدارة جمعية سماء الإبداع والابتكار.
  • الدكتور فهد بن علي العليان، النائب الأول للرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة.

وقد شمل التكريم:

  • الفرق الفائزة في المراكز الثلاثة الأولى.
  • إدارة الهاكثون تقديراً لجهودهم في إنجاح هذه التظاهرة العلمية.

أُقيم الحفل على مسرح بيت الثقافة بمدينة بريدة، وتضمن برنامجاً متنوعاً استعرض:

  • قصة انطلاق جمعية سماء الإبداع والابتكار.
  • قصة نجاح الهاكثون في نسخته الأولى.

ويمثل هاكثون إبداعثون نموذجاً ناجحاً لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، خاصة في مجالات الحلول المالية الإسلامية، التحول الرقمي (المدن الذكية والروبوتات)، والزراعة الذكية. كما يعكس الشراكة الفعّالة بين الجهات غير الربحية والقطاع المصرفي لدعم الشباب والمبتكرين.مبروك لفريق “رقيب” على هذا الإنجاز المتميز، ولكل المشاركين على جهودهم التي ساهمت في إثراء هذا الحدث النوعي.

شغف وتفاعل وإبداع

وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية سماء الإبداع والابتكار الأستاذ أحمد بن عبدالله التويجري بما شاهده من شغف وتفاعل في هذه التظاهرة العلمية التي تجسد شغف وتفاعل أبناء وبنات الوطن مع توجهات القيادة في تعزيز نشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع.

وأعلن التويجري عن منح جميع المشاركين عضوية منتسب للجمعية، والتي حددت باللائحة الأساسية، على أن يتكفل المجلس بسداد الرسوم السنوية عن المشاركين والمشاركات في هذا الهاكثون والذين بلغ عددهم 139.

وكان هاكثون إبداعثون قد شهد العديد من ورش العمل المتخصصة حيث حملت الورشة الأولى عنوان: ” الحوكمة والامتثال في الحلول التقنية” والتي قدمها د. سليمان بن صالح الجربوع، وركزت على أهمية دمج مبادئ الحوكمة والامتثال في تصميم وتطوير الحلول التقنية لتعزيز جودة الأنظمة، وحماية البيانات، وإدارة المخاطر، وتحقيق الاستدامة والموثوقية.
كما تناول الدكتور عمر بن عبدالله الصمعاني في ورشة العمل الثانية في هاكثون إبداعثون، أهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها شريكًا في التفكير وتطوير الأفكار والحلول وبناء المعرفة، مع المحافظة على دور الإنسان في التحليل والتقييم واتخاذ القرار.

من جانبها أعربت مديرة مشروع إبداعثون الدكتورة هيفاء الحسون عن سعادتها بنجاح فعاليات الهاكثون والذي جسده حجم التفاعل من جميع مناطق المملكة ما يعكس رغبة أبناء وبنات الوطن إلى بيئة حاضنة وداعمة من قبل مؤسسات المجتمع.

وأشارت الدكتورة الحسون إلى أن عدد المسجلين بالهاكثون بلغ في المرحلة الأولى 450 مشاركا ومشاركة يمثلون 144 فريقا، وهذا بالتأكيد يجسد نجاح الهاكثون في استقطاب المبدعين والمبتكرين، مقدمة في الختام شكرها وتقديرها لجمعية سماء الإبداع والابتكار وبنك الجزيرة على تنظيم هذا الحدث العلمي الذي حقق ولله الحمد نجاحا باهرا في صناعة لحظات استثنائية تجسد شغف أبناء وبنات هذا الوطن العظيم في ميادين الإبداع والابتكار، موصلة شكرها لجميع المنظمين والمتطوعين ولجان التحكيم والمرشدين على جهودهم المميزة في سبيل إنجاح فعاليات إبداعثون.

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