بايدن ينشر مذكراته بعد انتخابات التجديد النصفي

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، نشر مذكراته بعنوان “أوعديني يا أمريكا”، والتي يقول إنها تتناول مجموعة واسعة من القضايا، بدءا من الاقتصاد وصولا إلى قراره الانسحاب من سباق إعادة انتخابه.

من المقرر أن تصدر المذكرات في 17 نوفمبر، حسبما قالت دار النشر “ليتل براون آند كومباني” لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقد يثير توقيت إصدار الكتاب، الذي يأتي بعد أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي التي يسعى فيها الديمقراطيون إلى استعادة السيطرة على الكونجرس، مخاوف داخل الحزب الديمقراطي، من إعادة بايدن إلى دائرة الأضواء.

ولا يزال الديمقراطيون منقسمين بشأن إرث بايدن، إذ يلقي كثيرون منهم باللوم على إصراره المشئوم على الترشح لولاية ثانية في عودة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ويأمل قادة الحزب في إبقاء الحملة الانتخابية خلال الخريف مركزة على ترامب وسجله، فيما قد تثير أي تسريبات أو حملات ترويجية للكتاب قبل الإدلاء بالأصوات استياء داخل الحزب.

وقال بايدن في بيان مصور رافق إعلان اليوم الأربعاء: “يتناول كتاب (أوعديني يا أمريكا) التحديات التي واجهناها كأمة. إنه يتناول القرارات التي اتخذتها ولماذا اتخذتها. كما يوضح أسباب قراري الترشح لإعادة انتخابي، ولماذا قررت في النهاية التنحي”.