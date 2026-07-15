Icon

بايدن ينشر مذكراته بعد انتخابات التجديد النصفي Icon فصيل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السوري Icon ستارمر: سأترك المملكة المتحدة في حال أفضل مما كانت عليه Icon وزير البيئة يدشن حملة “بالتمر أبرك” لتعزيز حضور التمور في الأطباق الغذائية بالمملكة Icon أمانة جدة تعزز الرقابة البلدية تزامنًا مع الحركة السياحية في صيف 2026 Icon وظائف شاغرة في طيران أديل Icon سلطان بن سلمان يزور “المياه الوطنية” ويتعرف على برامجها للمسؤولية الاجتماعية Icon روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات Icon العُلا تُحوّل المباني التاريخية من ذاكرة صامتة إلى فضاءات للحياة والثقافة Icon أمانة الرياض تنفذ حملة رقابية على منشآت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
في نوفمبر المقبل

بايدن ينشر مذكراته بعد انتخابات التجديد النصفي

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٨ مساءً
بايدن ينشر مذكراته بعد انتخابات التجديد النصفي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، نشر مذكراته بعنوان “أوعديني يا أمريكا”، والتي يقول إنها تتناول مجموعة واسعة من القضايا، بدءا من الاقتصاد وصولا إلى قراره الانسحاب من سباق إعادة انتخابه.

من المقرر أن تصدر المذكرات في 17 نوفمبر، حسبما قالت دار النشر “ليتل براون آند كومباني” لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقد يثير توقيت إصدار الكتاب، الذي يأتي بعد أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي التي يسعى فيها الديمقراطيون إلى استعادة السيطرة على الكونجرس، مخاوف داخل الحزب الديمقراطي، من إعادة بايدن إلى دائرة الأضواء.

ولا يزال الديمقراطيون منقسمين بشأن إرث بايدن، إذ يلقي كثيرون منهم باللوم على إصراره المشئوم على الترشح لولاية ثانية في عودة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ويأمل قادة الحزب في إبقاء الحملة الانتخابية خلال الخريف مركزة على ترامب وسجله، فيما قد تثير أي تسريبات أو حملات ترويجية للكتاب قبل الإدلاء بالأصوات استياء داخل الحزب.

وقال بايدن في بيان مصور رافق إعلان اليوم الأربعاء: “يتناول كتاب (أوعديني يا أمريكا) التحديات التي واجهناها كأمة. إنه يتناول القرارات التي اتخذتها ولماذا اتخذتها. كما يوضح أسباب قراري الترشح لإعادة انتخابي، ولماذا قررت في النهاية التنحي”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد