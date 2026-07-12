بدء أعمال السجل العقاري في مناطق مكة المكرمة وتبوك والرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (1469) قطعة عقارية في مناطق مكة المكرمة وتبوك والرياض، ابتداءً من يوم الأحد 19 يوليو 2026م، الموافق 5 صفر 1448هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، الموافق 11 جمادى الأولى 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة في منطقة مكة المكرمة بمحافظة الطائف هي: (جزء من حي أم الرصف، جزء من حي القراحي، جزء من حي أم العراد)، كما سيبدأ التسجيل في عدد من القطع العقارية في منطقة تبوك بمحافظة أملج، ويبدأ التسجيل في عدد من القطع العقارية في منطقة الرياض بمحافظة عفيف، مبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت “هيئة العقار” إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.