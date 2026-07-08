Icon

باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام آباد بين أمريكا وإيران Icon الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق Icon نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يحتفظ بخيارات عديدة في التعامل مع إيران Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر يوليو Icon الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على أهداف في إيران Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة فنزويلا البوليفارية بذكرى الاستقلال Icon ترامب: لا أعتقد أن الحرب مع إيران ستنشب مجددا Icon مسؤول أمريكي: الرئيس اللبناني يزور واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب يوليو الجاري Icon جامعة جازان تطلق برنامج موهبة الإثرائي البحثي “مسار الطالبات” Icon العثور على حطام طائرة الشحن الباكستانية والبحث عن أفراد طاقمها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
حساب المواطن

بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر يوليو

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر يوليو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، بدء إيداع الدعم لشهر يوليو الجاري شاملا الدعم الإضافي.

إيداع دعم حساب المواطن

وقال حساب المواطن، عبر منصة إكس: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو “شاملا الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن”.

وأضاف حساب المواطن: “سيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج”.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

#يهمك_تعرف | تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يوليو
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | تقديم موعد إيداع دعم حساب...

يهمك تعرف
#يهمك_تعرف | 4 أيام على إيداع حساب المواطن الدفعة الـ 104
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | 4 أيام على إيداع حساب...

يهمك تعرف