بدء التسجيل بكليات ومعاهد الهيئة الملكية في ينبع عبر منصة قبول

بدأت كليات ومعاهد الهيئة الملكية في ينبع الصناعية اليوم، استقبال طلبات القبول للعام الجامعي 1448 – 1449هـ، عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد “قُبول”، ضمن إجراءات القبول الموحد لمؤسسات التعليم الجامعي في المملكة.

وتتيح آلية التسجيل للمتقدمين عبر المنصة استعراض التخصصات الأكاديمية، وإضافة وترتيب الرغبات حتى الـ 18 من شهر يوليو الجاري، فيما ستُعلن نتائج القبول النهائي، مع إتاحة تأكيد الاختيار خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026م.

وتشمل البرامج الأكاديمية مرحلتي البكالوريوس والدبلوم في كلية ينبع الصناعية ومعهد ينبع التقني، وتغطي عددًا من التخصصات الهندسية، والتقنية، والإدارية، وعلوم الحاسب، إلى جانب برامج تشغيل العمليات، والصيانة، والتصنيع، والميكاترونكس، والإلكترونيات، والاتصالات، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويدعم إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة. وتتضمن البرامج المخصصة للطالبات تخصصات هندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الإدارية، إضافة إلى برامج دبلوم تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية، والإلكترونيات والاتصالات، وشبكات الحاسب، والرسم والتصميم بالحاسب الآلي.

ودعت كليات ومعاهد الهيئة الملكية في ينبع الراغبين في الالتحاق ببرامجها إلى استكمال إجراءات التقديم عبر منصة “قبول”، وترتيب رغباتهم قبل انتهاء فترة التقديم، مع ضرورة تأكيد القبول خلال المواعيد المحددة لضمان استكمال إجراءات الالتحاق.