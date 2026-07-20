بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين بدء القبول والتسجيل للدراسة في معهد الحرم المكي، وفرعه بالمسجد النبوي، للعام الدراسي 1448هـ، ويستمر التسجيل حتى 20 صفر الجاري.

وأوضحت الهيئة أن القبول يشمل أقسام المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، والقسم العالي “بكالوريوس” بجميع التخصصات، فيما سيُعقد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين حضوريًا خلال شهر ربيع الأول المقبل، داعية الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على شروط القبول، واستكمال متطلبات التقديم عبر منصة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين على الرابط: https://sso.alharamain.gov.sa/login.