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صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد Icon بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ Icon زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا Icon الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين Icon مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند Icon وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا Icon الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة بنسبة 11.4% Icon الصين تبقي سعر الفائدة الرئيسي للقروض السنوية عند 3% Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إيرانية Icon موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية Icon

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بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ

الإثنين ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين بدء القبول والتسجيل للدراسة في معهد الحرم المكي، وفرعه بالمسجد النبوي، للعام الدراسي 1448هـ، ويستمر التسجيل حتى 20 صفر الجاري.
وأوضحت الهيئة أن القبول يشمل أقسام المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، والقسم العالي “بكالوريوس” بجميع التخصصات، فيما سيُعقد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين حضوريًا خلال شهر ربيع الأول المقبل، داعية الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على شروط القبول، واستكمال متطلبات التقديم عبر منصة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين على الرابط: https://sso.alharamain.gov.sa/login.

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