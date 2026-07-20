صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة بنسبة 11.4% الصين تبقي سعر الفائدة الرئيسي للقروض السنوية عند 3% الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إيرانية موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين بدء القبول والتسجيل للدراسة في معهد الحرم المكي، وفرعه بالمسجد النبوي، للعام الدراسي 1448هـ، ويستمر التسجيل حتى 20 صفر الجاري.
وأوضحت الهيئة أن القبول يشمل أقسام المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، والقسم العالي “بكالوريوس” بجميع التخصصات، فيما سيُعقد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين حضوريًا خلال شهر ربيع الأول المقبل، داعية الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على شروط القبول، واستكمال متطلبات التقديم عبر منصة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين على الرابط: https://sso.alharamain.gov.sa/login.