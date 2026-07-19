بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شركة معادن

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء التسجيل في برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ضمن مسار “واعد” التابع لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وذلك بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات المرتبطة بقطاع التعدين والصناعات التعدينية، بما يرفع كفاءة القطاع ويعزّز تنافسيته.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن البرنامج يستهدف ابتعاث الطلاب والطالبات لدراسة مرحلة البكالوريوس في جامعات عالمية رائدة، تشمل كلية كولورادو للتعدين بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا، ضمن برامج أكاديمية نوعية متخصصة في التعدين، مشيرًا إلى أن التسجيل في البرنامج يبدأ ابتداءً من 19 يوليو حتى 2 أغسطس 2026.

وبيّن الجرَّاح أن البرنامج يشتمل على تخصصات هندسة التعدين، والهندسة الجيولوجية، والهندسة الجيوفيزيائية، وهندسة علوم المعادن، والهندسة الكهربائية في كلية كولورادو للتعدين، إضافة إلى تخصصات هندسة التعدين، وهندسة الطاقة الجيولوجية والتخزين الأرضي، والهندسة الكهربائية (الأنظمة والتحكم)، وهندسة الروبوتات والميكاترونكس، والهندسة البيئية في جامعة نيو ساوث ويلز.

ولفت الجرَّاح النظر إلى أن البرنامج يُسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع أحدث تقنيات التعدين، ورفع الكفاءة التشغيلية في المنشآت التعدينية، وتعزيز المحتوى المحلي والتوطين، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، بتحويل التعدين إلى ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية ورافد مهم لتنويع الاقتصاد الوطني.

ويأتي برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شركة “معادن” امتدادًا لجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية في قطاعي الصناعة والتعدين، بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (مسار واعد)، إحدى المبادرات النوعية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.