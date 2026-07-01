بدء القبول في برنامج السنة التأهيلية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة طيبة

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بدء التسجيل في برنامج السنة التأهيلية للطلاب والطالبات من الأشخاص ذوي الإعاقة “الصُمّ وضعاف السمع”، وذلك عبر بوابة القبول الموحد.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الطلبة لغويًا وأكاديميًا؛ بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للالتحاق بالبرامج الجامعية، من خلال بيئة تعليمية تراعي احتياجاتهم، وتدعم اندماجهم في الحياة الجامعية.

وأفادت الجامعة أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التزامها بتعزيز فرص الوصول إلى التعليم الجامعي، ودعم مستهدفات التعليم الشامل.