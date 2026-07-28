Icon

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء مملكة إسبانيا Icon الذكاء الاصطناعي في التعليم.. تحوّل شامل يقود المملكة إلى الصدارة العالمية Icon تعيين روبيرتو مانشيني مدربًا للمنتخب الإيطالي Icon ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية Icon أوغندا تعلن القضاء على مرض “إيبولا” Icon بدء القبول في 37 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة الباحة Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon فيصل بن فرحان يصل إلى روما للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين الأديان بالشراكة مع إيطاليا Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات بالمنطقة الشرقية Icon الشؤون الإسلامية تختتم مسابقة القرآن الكريم في جمهورية مالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

بدء القبول في 37 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة الباحة

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٧ مساءً
بدء القبول في 37 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة الباحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت جامعة الباحة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ، عبر البوابة الإلكترونية، ضمن جهودها الرامية إلى تقديم برامج أكاديمية نوعية تسهم في إعداد الكفاءات العلمية والبحثية، وتلبية احتياجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل.

وأوضحت الجامعة أن البرامج المطروحة لهذا العام تشمل (37) برنامجًا، تتوزع على برنامجين للدكتوراه، و(26) برنامج ماجستير دون رسوم دراسية، و(6) برامج ماجستير برسوم دراسية، إضافة إلى (3) برامج دبلوم عالٍ، بما يتيح للمتقدمين خيارات متنوعة في عدد من التخصصات.

وبيّن وكيل عمادة الابتكار والبحث العلمي لشؤون الدراسات العليا والابتعاث الدكتور خالد بن غانم الشهري أن استقبال طلبات القبول يستمر حتى 23 صفر الجاري، داعيًا الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا إلى الاطلاع على شروط القبول والبرامج المتاحة، واستكمال إجراءات التقديم إلكترونيًا خلال المدة المحددة، مع استيفاء جميع المتطلبات وإرفاق الوثائق اللازمة.

وأكد أن الجامعة تحرص على تقديم برامج الدراسات العليا وفق معايير أكاديمية معتمدة، وبإشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة تدعم مسيرة التنمية والابتكار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد