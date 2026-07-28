بدء القبول في 37 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة الباحة

بدأت جامعة الباحة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ، عبر البوابة الإلكترونية، ضمن جهودها الرامية إلى تقديم برامج أكاديمية نوعية تسهم في إعداد الكفاءات العلمية والبحثية، وتلبية احتياجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل.

وأوضحت الجامعة أن البرامج المطروحة لهذا العام تشمل (37) برنامجًا، تتوزع على برنامجين للدكتوراه، و(26) برنامج ماجستير دون رسوم دراسية، و(6) برامج ماجستير برسوم دراسية، إضافة إلى (3) برامج دبلوم عالٍ، بما يتيح للمتقدمين خيارات متنوعة في عدد من التخصصات.

وبيّن وكيل عمادة الابتكار والبحث العلمي لشؤون الدراسات العليا والابتعاث الدكتور خالد بن غانم الشهري أن استقبال طلبات القبول يستمر حتى 23 صفر الجاري، داعيًا الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا إلى الاطلاع على شروط القبول والبرامج المتاحة، واستكمال إجراءات التقديم إلكترونيًا خلال المدة المحددة، مع استيفاء جميع المتطلبات وإرفاق الوثائق اللازمة.

وأكد أن الجامعة تحرص على تقديم برامج الدراسات العليا وفق معايير أكاديمية معتمدة، وبإشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة تدعم مسيرة التنمية والابتكار.