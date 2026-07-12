بدء مراسم تشييع الشيخ حمد بن خليفة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة

دأت مراسم تشييع المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم، من جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أُديت صلاة الجنازة إيذانًا بانطلاق مراسم التشييع.

ونشر الحساب الرسمي لتلفزيون قطر على منصة “إكس” لقطات من بدء مراسم التشييع، والتي شهدت حضور عدد من أصحاب السمو وكبار المسؤولين والشخصيات، إلى جانب جموع من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا للمشاركة في وداع الفقيد والدعاء له بالرحمة والمغفرة، قبل مواراة الجثمان الثرى.