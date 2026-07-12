Icon

الطنطورة.. ساعةٌ شمسيةٌ حفظت تقويم المواسم الزراعية في العُلا Icon الأدنى منذ أكثر من 25 عامًا.. السعودية تسجل شبه اختفاء للعواصف الغبارية خلال يونيو Icon إزالة 48.4 مليون متر مكعب من الرمال في 2025 عن حرم الطريق Icon اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان اتفاقية تعاون في البحث والابتكار Icon قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يقوض جهود احتواء التوتر Icon #يهمك_تعرف | صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج “التمويل البديل” لدعم تملك المساكن Icon الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة Icon دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 54 كجم من مادة الحشيش المخدر Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة Icon قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
وسط مشاركة رسمية وشعبية

بدء مراسم تشييع الشيخ حمد بن خليفة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة

الأحد ١٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٠ مساءً
بدء مراسم تشييع الشيخ حمد بن خليفة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دأت مراسم تشييع المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم، من جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أُديت صلاة الجنازة إيذانًا بانطلاق مراسم التشييع.

ونشر الحساب الرسمي لتلفزيون قطر على منصة “إكس” لقطات من بدء مراسم التشييع، والتي شهدت حضور عدد من أصحاب السمو وكبار المسؤولين والشخصيات، إلى جانب جموع من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا للمشاركة في وداع الفقيد والدعاء له بالرحمة والمغفرة، قبل مواراة الجثمان الثرى.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
السعودية

قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ...

السعودية