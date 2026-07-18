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بدء مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
بدء مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة
المواطن - فريق التحرير

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بدأ ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام الحالي 1448هـ، اليوم، مغادرة مكة المكرمة عائدين إلى أوطانهم، بعد أن أقاموا في الحرمين الشريفين عدة أيام أدوا خلالها مناسك العمرة، وزاروا المسجد النبوي.
وأعرب الضيوف عن بالغ سرورهم بما لمسوه منذ وصولهم إلى المدينة المنورة من كرم الاستضافة، وحفاوة الاستقبال، وجودة التنظيم، وتكامل الخدمات، التي كان لها الأثر في أدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وابتهل الضيوف إلى الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، خير الجزاء، على ما يقدمانه من عناية واهتمام بضيوف الرحمن، وتمكينهم -بعد الله تعالى- من أداء مناسك العمرة، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما.
يُذكر أن الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تضم (250) معتمرًا ومعتمرة يمثلون (16) دولة آسيوية، هي: إندونيسيا، وتيمور الشرقية، والفلبين، وماليزيا، وكمبوديا، وتايلاند، وفيتنام، وميانمار، ولاوس، وسنغافورة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونج كونج، وتايوان، ومنغوليا.

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