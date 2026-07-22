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خلال فبراير 2027

برعاية الملك سلمان.. المنتدى السعودي للإعلام يطلق نسخته السادسة بمدينة الرياض

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٩ مساءً
برعاية الملك سلمان.. المنتدى السعودي للإعلام يطلق نسخته السادسة بمدينة الرياض
المواطن - واس

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه اللّه-، تنطلق النسخة السادسة من المنتدى السعودي للإعلام خلال الفترة من 24 إلى 26 شعبان 1448هـ الموافق 1 إلى 3 فبراير 2027م، في مدينة الرياض، بمشاركة واسعة من قادة الإعلام وصناع القرار والخبراء والمؤسسات الإعلامية والتقنية من مختلف دول العالم.
ورفع معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما اللّه- على الرعاية الملكية الكريمة للمنتدى التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع الإعلامي بما يعزز مكانة المملكة عالميًا، وتجسد الثقة التي يحظى بها المنتدى بعد النجاحات المتحققة في نسخه السابقة، والأثر الإيجابي الوطني والدولي في دعم صناعة الإعلام واستشراف مستقبلها.
وأوضح معاليه أن المنتدى رسخ مكانته بصفته إحدى أبرز المنصات الإعلامية المتخصصة في المنطقة، ومنصة عالمية للحوار واستشراف مستقبل الإعلام، وإطلاق المبادرات النوعية، وتعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تطوير القطاع الإعلامي، وتجمعًا لرواد الإعلام وقادته وصناع قراراته وخبرائه الدوليين، بما يسهم في مواكبة التحولات المتسارعة في الإعلام والتقنيات الحديثة، ودعم الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا عالميًا لصناعة الإعلام، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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