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في مقر نادي وزارة الداخلية بمنطقة الرياض

برعاية وزير الداخلية.. تدشين عدد من مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥١ مساءً
برعاية وزير الداخلية.. تدشين عدد من مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية
المواطن - واس

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، تدشين عدد من مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية في منصة “أبشر”، وذلك في مقر نادي وزارة الداخلية بمنطقة الرياض.


وتشمل الخدمات الجديدة، خدمة تعديل بيانات شهادة الميلاد، وخدمة تعديل بيانات شهادة الوفاة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.
وتهدف هذه المشاريع التقنية والخدمات الإلكترونية، إلى تعزيز جهود وزارة الداخلية في التحول الرقمي، لتقديم حلول ذكية ومبتكرة للمواطنين والمقيمين، وتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية المقدمة لهم.

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