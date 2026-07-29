اتحاد كرة القدم يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي أندية بطولة كأس خادم الحرمين برعاية وزير الداخلية.. تدشين عدد من مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة على شبكة إيرانية تستغل الملاحة في مضيق هرمز العنف في دارفور يتسبب في نزوح أكثر من 20 ألف شخص المغرب تدين بأشد العبارات الهجمات على منشآت بترولية بالمملكة إعلان حالة الجفاف في نصف أراضي إنجلترا عقب موجة حر ترامب: ندرس شن ضربات ضد وكلاء إيران في المنطقة اللواء العصيمي يشهد حفل جائزة السجون لسلامة المؤسسات الإصلاحية والسجون وزير البيئة: تسمية عام 2027 بـ”عام الماء” تجسد ريادة المملكة في قيادة مستقبل الأمن المائي عالميًّا وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزين والفائزات في المسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، تدشين عدد من مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية في منصة “أبشر”، وذلك في مقر نادي وزارة الداخلية بمنطقة الرياض.
وتشمل الخدمات الجديدة، خدمة تعديل بيانات شهادة الميلاد، وخدمة تعديل بيانات شهادة الوفاة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.
وتهدف هذه المشاريع التقنية والخدمات الإلكترونية، إلى تعزيز جهود وزارة الداخلية في التحول الرقمي، لتقديم حلول ذكية ومبتكرة للمواطنين والمقيمين، وتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية المقدمة لهم.