Icon

قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت Icon الصين توسّع نفوذها داخل روسيا استعدادًا لما بعد بوتين Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران Icon الأمن البحري العُماني: إصابة 6 بحارة وفقدان 3 إثر استهداف 3 ناقلات Icon برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز Icon عبدالعزيز بن سعود يزور المقر الرئيس للحرس المدني الإسباني Icon السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر Icon الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان Icon 42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ مساءً
برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال كارل سكاو المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن السودان يواجه خطر التراجع إلى مستويات أشد من الجوع بسبب تهديد الحرب وتخفيضات تمويل المساعدات وارتفاع تكاليف الزراعة الناجم عن الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الخليج، مما يهدد تقويض المكاسب التي تحققت في احتواء المجاعة التي اجتاحت أجزاء من ذلك البلد الذي يمزقه الصراع.

وأدت الحرب، التي دخلت عامها الرابع، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى نزوح الملايين وتدمير أجزاء كبيرة من السودان. وحذرت وكالات الإغاثة مرارا من تفاقم انعدام الأمن الغذائي ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية.

وذكر سكاو لوكالة رويترز، أن السودان لا يزال يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يواجه نحو خمسة ملايين شخص مستويات طارئة أو كارثية من الجوع، حتى بعد أن ساعدت استجابة إغاثية مكثفة في خفض عدد من يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة.

وقال: “إنها أزمة هائلة، سواء من حيث الأرقام أو من حيث خطورتها”، مضيفا أن أكثر من 100 ألف ما زالوا يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة، مما يضعهم في أعلى مستوى من تصنيف الجوع المحدد في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة.

وأضاف: “مع وجود مثل هذه الأرقام في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للمجاعة، فإن الوضع في غاية الخطورة”.

وتشير بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن ما يقرب من 19.5 مليون في أنحاء السودان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وقال سكاو إن القتال الذي اندلع في الآونة الأخيرة حول مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان أثار مخاوف من أن تواجه المدينة مصيرا مشابها لمصير مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور حيث تقطعت السبل بالمدنيين نتيجة للصراع والحصار اللذين عرقلا أيضا إيصال المساعدات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد