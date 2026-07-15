بريطانيا: القبض على رجل هدد بإطلاق النار على رئيس حزب سياسي

قالت شرطة لندن اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على رجل هدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مايو الماضي، بإطلاق النار على زعيم حزب الإصلاح البريطاني نيجيل فاراج، وذلك وسط مخاوف متزايدة على سلامة السياسيين في أعقاب مقتل النائبة السابقة في البرلمان، آن ويديكومب.

وأوضحت شرطة العاصمة “ميتروبوليتان” أن الرجل تم اعتقاله أمس الثلاثاء للاشتباه في إرساله تهديدات لعضو في البرلمان.