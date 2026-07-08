بعثة أممية تحذر من تكرار انتهاكات الفاشر في مدينة الأبيض بالسودان

أكدت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أن قوات الدعم السريع نفّذت عمليات قتل جماعي وانتهاكات جسيمة في مدينة الفاشر، مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات تقدم مزيدًا من الأدلة على مؤشرات وقوع إبادة جماعية.

وحذّرت البعثة، في تقرير نشرته اليوم، من أنماط مماثلة من الانتهاكات بحق المدنيين في مدينة الأبيض، معلنةً إطلاق تحقيق عاجل في أي انتهاكات أو تجاوزات محتملة لحقوق الإنسان.

وأوضحت البعثة أن تحقيقاتها وثّقت فظائع إضافية في الفاشر شملت الاحتجاز والتعذيب والإخفاء القسري، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين، وضمان المساءلة الفاعلة.