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بعد تهديد ترامب لـ إيران.. أسعار خام برنت تقفز 6.8% وتتجاوز 90 دولارًا للبرميل

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٢ مساءً
بعد تهديد ترامب لـ إيران.. أسعار خام برنت تقفز 6.8% وتتجاوز 90 دولارًا للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6.8%، الأربعاء، متجاوزة 90 دولارا للبرميل، إثر توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة “شديدة للغاية” إلى إيران.

وبحلول الساعة 14:15 (ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.8 % لتبلغ نحو 90.1 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6.4%، لتسجل نحو 84.3 دولار للبرميل.

والأسبوع الماضي، تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل على وقع التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، قبل أن يتراجع إلى أقل من 84 دولارًا خلال فترة التهدئة، ويعاود الارتفاع في تداولات الأربعاء.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بتوجيه ضربة “شديدة للغاية” إلى إيران، ردًا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن.

ونقل مراسل شبكة “فوكس نيوز” تراي يينجست، عن ترامب، خلال اتصال هاتفي، قوله: “سنوجه ضربة قوية جدًا لإيران”؛ ردًا على استهداف القواعد الأمريكية في الأردن.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الأمريكي، في بيان، اعتراض عدد كبير من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، واصفًا الهجوم بأنه “محاولة مفاجئة”.

وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الأردني إسقاط 5 صواريخ إيرانية قال إنها كانت تستهدف أراضي المملكة.

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