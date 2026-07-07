بلجيكا تبلغ ربع نهائي كأس العالم 2026 برباعية في شباك أمريكا

بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه على نظيره الأمريكي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وفرض المنتخب البلجيكي أفضليته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة تفوقه إلى أربعة أهداف، مستفيدًا من فعاليته الهجومية واستثماره للفرص، في حين اكتفى المنتخب الأمريكي بتسجيل هدف وحيد لم يكن كافيًا لتعديل النتيجة أو العودة إلى أجواء المباراة.

وافتتح المنتخب البلجيكي التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب شارل دي كيتيلير في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك المنتخب الأمريكي التعادل عبر لاعبه مالك تيلمان في الدقيقة 31، ولم ينتظر المنتخب البلجيكي طويلًا لاستعادة تقدمه، إذ عاد اللاعب شارل دي كيتيلير وسجل هدفه الشخصي الثاني وهدف منتخب بلاده الثاني عند الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، عزز اللاعب هانز فاناكن النتيجة بإحرازه الهدف الثالث عند الدقيقة 57، قبل أن يختتم روميلو لوكاكو رباعية بلجيكا بهدف في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 90+3.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب البلجيكي مشواره في المونديال، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي، إذ يترقب مواجهة المنتخب الإسباني الذي تأهل بدوره عقب فوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل.