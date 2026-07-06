بلجيكا تستغرب تعليق إيقاف بالوجون قبل مواجهة أمريكا في كأس العالم 2026

أبدى الاتحاد البلجيكي لكرة القدم استغرابه من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعليق عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون، بما يتيح له المشاركة أمام بلجيكا في مواجهة دور الـ16 من كأس العالم 2026، المقررة غدًا الثلاثاء في مدينة سياتل الأمريكية.

وأوضح الاتحاد البلجيكي في بيان له، أن القرار يتعارض مع اللوائح العامة للاتحاد الدولي ولوائح بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أنه يدرس جميع الخيارات المتاحة للحفاظ على الحقوق المشروعة للمنتخبات المشاركة، وترسيخ مبادئ اللعب النظيف في البطولة الحالية والنسخ المقبلة.

واستشهد الاتحاد البلجيكي إلى لوائح البطولة التي تنص على إيقاف أي لاعب تلقائيًا عن المباراة التالية في حال تعرضه للطرد، سواء بالبطاقة الحمراء المباشرة أو نتيجة الحصول على إنذار ثاني، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي شدد على تطبيق هذا الإجراء قبل انطلاق منافسات البطولة.

من جانبه رحب الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بقرار اللجنة التأديبية التابعة للفيفا، مؤكدًا جاهزية بالوجون للمشاركة في مواجهة بلجيكا، ومشيرًا إلى أن تركيز المنتخب ينصب بالكامل على مباراة دور الـ16.

ويُعد فولارين بالوجون أحد أبرز العناصر الهجومية في المنتخب الأمريكي إلى جانب كريستيان بوليسيتش، إذ سجل ثلاثة أهداف خلال مشوار منتخب بلاده في النسخة الحالية من كأس العالم 2026.

وكانت لجنة الانضباط في (فيفا) قد علقت أمس الأحد، عقوبة إيقاف بالوجون لمباراة واحدة كان من المقرر أن يقضيها أمام بلجيكا، وذلك على خلفية طرده في دور الـ32 أمام البوسنة والهرسك، مما يعني أن المهاجم الأمريكي سيتمكن من اللعب في مباراة اليوم في سياتل.