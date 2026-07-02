بلجيكا تقلب الطاولة على السنغال وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026

حجز منتخب بلجيكا مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب السنغال بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سياتل ضمن منافسات دور الـ32.

وبدأ المنتخب السنغالي المباراة بقوة، ليتقدم بهدفين عن طريق حبيب ديارا في الدقيقة (25)، وإسماعيلا سار في الدقيقة (51)، قبل أن يعود المنتخب البلجيكي في الدقائق الأخيرة، حيث قلص روميلو لوكاكو الفارق في الدقيقة (86)، ثم أدرك يوري تيليمانس التعادل في الدقيقة (89)، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الإضافي الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بلجيكا بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ترجمها يوري تيليمانس بنجاح إلى هدف الفوز في الدقيقة (120+2)، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى دور الـ16، فيما ودع المنتخب السنغالي منافسات البطولة بعد مباراة تعد من أكثر المباريات إثارة في دور الـ32.