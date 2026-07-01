بلجيكا: حريق في مبنى سكني يودي بحياة 6 أشخاص

اندلع حريق خطير صباح اليوم الأول من يوليو في مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة أنتويرب البلجيكية، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

حريق مروع في بلجيكا

وبحسب الشرطة المحلية، فقد تم إجلاء جميع السكان من داخل المبنى كإجراء احترازي لحمايتهم من الحريق.

شهدت مدينة أنتويرب في بلجيكا حادثاً أليماً، حيث تسبب حريق في وفاة خمسة أشخاص. pic.twitter.com/kOGQZrGREs — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) July 1, 2026

كما تم إجلاء ما يقرب من 60 شخصًا كانوا يعيشون في مبنى مجاور، وتم إيواؤهم مؤقتًا في مركز رعاية قريب.

وأوضح رجال الإطفاء بأن الحريق لم يُخمد بالكامل بعد، ولكنه تحت السيطرة ولم يعد يشكل خطراً للانتشار. ويستمر البحث عن الضحايا داخل المبنى في ظل ظروف صعبة.