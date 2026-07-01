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مكون من 10 طوابق

بلجيكا: حريق في مبنى سكني يودي بحياة 6 أشخاص

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٠ مساءً
بلجيكا: حريق في مبنى سكني يودي بحياة 6 أشخاص
المواطن- فريق التحرير

اندلع حريق خطير صباح اليوم الأول من يوليو في مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة أنتويرب البلجيكية، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

حريق مروع في بلجيكا

وبحسب الشرطة المحلية، فقد تم إجلاء جميع السكان من داخل المبنى كإجراء احترازي لحمايتهم من الحريق.

كما تم إجلاء ما يقرب من 60 شخصًا كانوا يعيشون في مبنى مجاور، وتم إيواؤهم مؤقتًا في مركز رعاية قريب.

وأوضح  رجال الإطفاء بأن الحريق لم يُخمد بالكامل بعد، ولكنه تحت السيطرة ولم يعد يشكل خطراً للانتشار. ويستمر البحث عن الضحايا داخل المبنى في ظل ظروف صعبة.

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