بلجيكا: حريق في مبنى سكني يودي بحياة 6 أشخاص عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان احتجاجات في قبرص لدعم حقوق الفلسطينيين تزامنا مع اجتماع مجلس السلام الأرصاد الجوية البريطانية: يونيو الماضي الأكثر حرارة في تاريخ إنجلترا ضبط شبكة إجرامية بالرياض تمتهن تهريب المخدرات وترويجها والقبض على عناصرها وعددهم 22 فوهة “الهُتيمة” في حائل.. شاهد جيولوجي يروي تاريخ البراكين شمال المملكة أمير نجران يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته أميرًا للمنطقة مصرع 14 طفلًا إثر انهيار سقف مركز تعليمي في باكستان أطباء السودان تكشف عن مقتل 25 كادرًا طبيًا في شمال دارفور وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ (61)
اندلع حريق خطير صباح اليوم الأول من يوليو في مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة أنتويرب البلجيكية، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.
وبحسب الشرطة المحلية، فقد تم إجلاء جميع السكان من داخل المبنى كإجراء احترازي لحمايتهم من الحريق.
شهدت مدينة أنتويرب في بلجيكا حادثاً أليماً، حيث تسبب حريق في وفاة خمسة أشخاص. pic.twitter.com/kOGQZrGREs
— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) July 1, 2026
كما تم إجلاء ما يقرب من 60 شخصًا كانوا يعيشون في مبنى مجاور، وتم إيواؤهم مؤقتًا في مركز رعاية قريب.
وأوضح رجال الإطفاء بأن الحريق لم يُخمد بالكامل بعد، ولكنه تحت السيطرة ولم يعد يشكل خطراً للانتشار. ويستمر البحث عن الضحايا داخل المبنى في ظل ظروف صعبة.