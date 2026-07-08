بنجلاديش.. وفاة 5 أطفال في انهيار أرضي بسببب الأمطار الموسمية

لقي 5 على الأقل حتفهم في انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الموسمية غمر مدرسة إسلامية في مخيم للاجئي الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجنوب شرق بنجلاديش، حسبما قال مسؤول بإدارة الإطفاء.

ويعيش أكثر من مليون لاجئ في المخيم.

وقال دولار تريبورا، رئيس جهاز الإطفاء والدفاع المدني المحلي، إن الانهيار الأرضي وقع أثناء تلقي الأطفال الحصص الدراسية.

وقال تريبورا إنهم أنقذوا خمسة أطفال آخرين، مصابين، ويعتقد أن هناك المزيد تحت الأنقاض.

وتتواصل عملية الإنقاذ مساء اليوم الأربعاء.

وقبل ثلاثة أيام، أسفرت انهيارات أرضية عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في مخيمات الروهينجا بالمنطقة.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية في العاصمة دكا هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

وقالت السلطات إنها تقوم بنقل اللاجئين من المناطق التلية المعرضة للخطر، وقد تم بالفعل نقل أكثر من ألف شخص.

وأضافت أن اللاجئين غالبا ما يترددون في مغادرة منازلهم المؤقتة رغم التحذيرات.

وتحث بنجلاديش المجتمع الدولي منذ سنوات لمساعدتها في بدء إعادة اللاجئين إلى ميانمار، لكن العملية متوقفة.