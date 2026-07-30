بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة عند 3.75%

أبقى بنك إنجلترا اليوم معدل الفائدة دون تغيير عند (3.75%)، للمرة الخامسة على التوالي، في ظل استمرار تقييم تداعيات تقلب أسعار الطاقة على الاقتصاد.

وأفاد البنك أن ستة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة صوتوا لصالح تثبيت الفائدة، فيما أيد ثلاثة أعضاء رفعها إلى (4%).

بدوره أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي استعداد البنك لرفع معدل الفائدة في حال استمرار تصاعد التوترات العالمية, ويعد معدل الفائدة الحالي الأدنى منذ فبراير من عام (2023م).