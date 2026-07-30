بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة عند 3.75% المملكة تستضيف الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة الملك سلمان وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال الجامعة العربية تدين استهداف سفينتين بدمياط وتحذر من توسيع رقعة الصراع بالمنطقة ضبط مقيمين مخالفين لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة إطلاق مدرسة الموهوبين للصناعات المتقدمة بالقصيم الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مخالفَيْن لتهريبهما 109,950 قرصًا ممنوعًا أمانة القصيم تطرح مشروع تطوير واستثمار مخطط القرعاء على مساحة تتجاوز 965 ألف م² هيئة الطرق: 5 مسارات رئيسة بين الرياض وجازان تعزز الوصول إلى الوجهات السياحية والزراعية الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
أبقى بنك إنجلترا اليوم معدل الفائدة دون تغيير عند (3.75%)، للمرة الخامسة على التوالي، في ظل استمرار تقييم تداعيات تقلب أسعار الطاقة على الاقتصاد.
وأفاد البنك أن ستة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة صوتوا لصالح تثبيت الفائدة، فيما أيد ثلاثة أعضاء رفعها إلى (4%).
بدوره أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي استعداد البنك لرفع معدل الفائدة في حال استمرار تصاعد التوترات العالمية, ويعد معدل الفائدة الحالي الأدنى منذ فبراير من عام (2023م).