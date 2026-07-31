تامر حسني ينعى والده: والدي الحبيب في ذمة الله

أعلن الفنان المصري تامر حسني، اليوم الجمعة، وفاة والده الفنان حسني شريف، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

ونعى تامر حسني والده عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، داعيًا له بالرحمة، وطالب جمهوره ومحبيه بالدعاء له وقراءة الفاتحة.

ويعد حسني شريف من الفنانين الذين برزوا منذ ستينيات القرن الماضي، حيث جمع بين الغناء والتمثيل، وقدم عددًا من الأعمال الفنية، من أبرزها أغنية مين زيك مين.

وسبق أن تحدث تامر حسني في أكثر من مناسبة عن تأثير والده في مسيرته الفنية، مؤكدًا أنه ورث عنه حب الغناء والفن، واصفًا إياه بأنه مطرب عظيم، ومشيرًا إلى أن نجاحه الفني يمثل امتدادًا للحلم الذي بدأه والده.

ويأتي خبر الوفاة بعد أيام قليلة من طرح تامر حسني أحدث ألبوماته الغنائية مش هتكرر، الذي لاقى تفاعلًا واسعًا وإشادة من جمهوره منذ طرحه.