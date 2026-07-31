الكويت: رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد تامر حسني ينعى والده: والدي الحبيب في ذمة الله خطيب المسجد النبوي: تفقدوا الفقراء وأعينوا الضعفاء وخففوا عنهم لهيب الصيف وظائف إدارية شاغرة في شركة علم ملكية الرياض تطلق حزمة أعمال جديدة لتطوير طريق الطائف خطيب المسجد الحرام: غض البصر يزكي القلب ويصونه من الفتن ويمنع تشتت الفكر والحسرة الأيدي السعودية في مجال صيانة السيارات.. من الهواية إلى المهنة الواعدة ارتفاع مؤشر كوسبي الكوري في أكبر زيادة يومية له على الإطلاق أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء رياح شديدة وأتربة مثارة تحدّ من الرؤية في القنفذة والليث
أعلن الفنان المصري تامر حسني، اليوم الجمعة، وفاة والده الفنان حسني شريف، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.
ونعى تامر حسني والده عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، داعيًا له بالرحمة، وطالب جمهوره ومحبيه بالدعاء له وقراءة الفاتحة.
ويعد حسني شريف من الفنانين الذين برزوا منذ ستينيات القرن الماضي، حيث جمع بين الغناء والتمثيل، وقدم عددًا من الأعمال الفنية، من أبرزها أغنية مين زيك مين.
وسبق أن تحدث تامر حسني في أكثر من مناسبة عن تأثير والده في مسيرته الفنية، مؤكدًا أنه ورث عنه حب الغناء والفن، واصفًا إياه بأنه مطرب عظيم، ومشيرًا إلى أن نجاحه الفني يمثل امتدادًا للحلم الذي بدأه والده.
ويأتي خبر الوفاة بعد أيام قليلة من طرح تامر حسني أحدث ألبوماته الغنائية مش هتكرر، الذي لاقى تفاعلًا واسعًا وإشادة من جمهوره منذ طرحه.