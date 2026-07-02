تثبيت كسور طفل بـ المسمار النخاعي التلسكوبي بمدينة الملك سلمان الطبية

نجح فريق طبي متخصص في جراحة عظام الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية من علاج طفل يبلغ من العمر 9 أعوام، مصاب بمتلازمة العظم الزجاجي، وذلك بإجراء عملية جراحية متقدمة باستخدام تقنية المسمار النخاعي التلسكوبي.

وأوضحت مدينة الملك سلمان الطبية أن الطفل كان يعاني من آلام شديدة، وعدم القدرة على المشي نتيجة كسور متكررة في عظام الأطراف السفلية، بسبب إصابته بمتلازمة العظم الزجاجي التي تؤدي إلى ضعف وهشاشة العظام، إلى جانب تشوه في شكل وطول العظم؛ مما يؤثر في شكل ووظيفة الأطراف.

وأفادت أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية جراحية متقدمة لتثبيت كسور عظم الفخذ، باستخدام تقنية المسمار النخاعي التلسكوبي (القابل للتمدد)، والتي أسفرت –ولله الحمد– عن تحسن كبير في شكل ووظيفة الطرف السفلي.

وبيّنت المدينة الطبية أن تقنية “المسمار النخاعي التلسكوبي” تُعد الخيار الأمثل لتثبيت الكسور لدى المصابين بمتلازمة العظم الزجاجي، نظرًا لقدرتها على التمدد، بما يتوافق مع نمو العظام لدى الأطفال، إضافة إلى توفير حماية للعظام من الكسور، مما يسهم –بمشيئة الله– في الحد من الحاجة إلى إجراء عمليات جراحية متكررة مستقبلًا.