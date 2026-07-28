تحذير.. المشكلات المادية تجعل المخ يشيخ قبل الأوان

كشفت دراسة جديدة أن المشكلات المادية تجهد الأعصاب وتجعل المخ يشيخ قبل الآوان. وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من كلية لندن الجامعية أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات مادية أو تراجع الدخل في مقتبل العمر تتراجع القدرات المعرفية لديهم بحلول سن 53 عاماً.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Innovation in Aging، المتخصصة في أمراض الشيخوخة، كشفت صور الأشعة التي أجريت على أمخاخ المشاركين في التجربة أن نقص المال على مدار العمر يؤثر على وظائف المخ بل يؤدي إلى انكماش حجمه في المرحلة السنية ما بين 69 و71 عاماً.

ويقول الباحث جاك ويلز، وهو أحد المشاركين في التجربة، إن “هذه الدراسة تناولت عدة عقود للوقوف على تأثير تراكم المشكلات المادية على مدار سنوات طويلة ومدى ارتباطها بالوظائف المعرفية للمخ، بدلاً من إجراء القياسات في أوقات اشتداد الأزمات المادية فقط”.

وشملت الدراسة تحليل بيانات حوالي 2800 مواطن بريطاني من مواليد عام 1946، وكان يتم الاستفسار منهم عن ظروفهم المادية عندما كانوا في أعمار 26 و43 و53 عاماً، أو ما إذا كانوا يجدون صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم المادية في تلك السن.

وكشفت النتائج أن انخفاض الدخل والصعوبات المادية ترتبط بتراجع قدرة العقل على معالجة البيانات وتدهور الذاكرة اللغوية في سن 53 عاماً، وتبين أيضاً أن الرجال هم أكثر تأثراً بالمشكلات المادية مقارنة بالنساء. وأرجع الباحثون السبب في ذلك إلى أن مواليد تلك الفترة من الرجال ينتمون إلى جيل يعتبر الرجل هو رب الأسرة المسؤول عن إعالة جميع أفرادها.

ونقل الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث العلمية عن كبيرة الباحثين برافيثا باتالاي، وهي أستاذة الصحة السكانية في كلية لندن الجامعية قولها: “تشير هذه النتائج إلى أن دعم الأشخاص الذين يعانون من مشكلات مادية والحد من الفقر قد يساعد في منع تدهور الوظائف المعرفية والخرف في المستقبل”.