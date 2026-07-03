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تحذير من السفارة السعودية في فيتنام بسبب موجة عواصف حتى 5 يوليو

الجمعة ٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٤ مساءً
تحذير من السفارة السعودية في فيتنام بسبب موجة عواصف حتى 5 يوليو
المواطن - فريق التحرير

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حذّرت السفارة السعودية لدى جمهورية فيتنام المواطنين السعوديين المتواجدين في البلاد من تأثر عدد من المناطق بعواصف شديدة، وفقاً للتحذيرات الصادرة عن السلطات الفيتنامية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 يوليو 2026.

ودعت السفارة عبر منصة إكس المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة، ومتابعة التنبيهات والإرشادات التي تصدرها الجهات الرسمية في فيتنام بشكل مستمر، حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن الأحوال الجوية.

وأكدت السفارة جاهزيتها لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين عند الحاجة، داعية إلى التواصل معها في حالات الطوارئ أو للاستفسارات عبر الرقم المخصص لذلك.

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