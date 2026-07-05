تخارجات قوية من الأسهم الأميركية وتحول نحو السندات والأسواق العالمية

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شهدت الأسهم الأميركية موجة تخارجات هي الأكبر منذ مارس الماضي، مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، إذ سحبت الصناديق الاستثمارية نحو 17.2 مليار دولار من أسواق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو، بحسب بيانات بنك أوف أميركا.
وأظهرت البيانات تحولاً في توجهات المستثمرين نحو أسواق وأصول بديلة، حيث استقطبت الأسهم اليابانية تدفقات بقيمة 1.9 مليار دولار، مسجلة أكبر تدفق أسبوعي لها في سبعة أسابيع، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالأسواق الدولية.
وفي الوقت ذاته، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي تخارجات بلغ 13.9 مليار دولار، مقابل ارتفاع الإقبال على أدوات الدخل الثابت، إذ جذبت صناديق السندات ذات الدرجة الاستثمارية تدفقات قوية بلغت 17.2 مليار دولار، بينما حققت صناديق السندات عالية العائد أكبر تدفقات أسبوعية لها منذ أكثر من عام، بإجمالي 3.4 مليار دولار.
وتعكس هذه التحركات ميلاً متزايداً لدى المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية باتجاه الأصول الأقل مخاطرة، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن مسار الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.