Icon

الجوازات توضح خطوات إصدار تقرير الخروج النهائي دون مراجعة الفروع Icon البحرين تؤجل محاكمة 19 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري Icon #يهمك_تعرف | مساند تحدد شروط استحقاق الإجازة المدفوعة للعمالة المنزلية Icon تخارجات قوية من الأسهم الأميركية وتحول نحو السندات والأسواق العالمية Icon الشؤون الإسلامية تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين للعمرة Icon الصناعات العسكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف Icon الزخرفة بالمَرو.. نقوش بيضاء تحفظ ملامح العمارة التقليدية في عسير Icon حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بينبع Icon وزير خارجية البحرين يصل إلى الرياض Icon ضبط مواطن رعى 53 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

تخارجات قوية من الأسهم الأميركية وتحول نحو السندات والأسواق العالمية

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٥ مساءً
تخارجات قوية من الأسهم الأميركية وتحول نحو السندات والأسواق العالمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت الأسهم الأميركية موجة تخارجات هي الأكبر منذ مارس الماضي، مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، إذ سحبت الصناديق الاستثمارية نحو 17.2 مليار دولار من أسواق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو، بحسب بيانات بنك أوف أميركا.

وأظهرت البيانات تحولاً في توجهات المستثمرين نحو أسواق وأصول بديلة، حيث استقطبت الأسهم اليابانية تدفقات بقيمة 1.9 مليار دولار، مسجلة أكبر تدفق أسبوعي لها في سبعة أسابيع، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالأسواق الدولية.

وفي الوقت ذاته، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي تخارجات بلغ 13.9 مليار دولار، مقابل ارتفاع الإقبال على أدوات الدخل الثابت، إذ جذبت صناديق السندات ذات الدرجة الاستثمارية تدفقات قوية بلغت 17.2 مليار دولار، بينما حققت صناديق السندات عالية العائد أكبر تدفقات أسبوعية لها منذ أكثر من عام، بإجمالي 3.4 مليار دولار.

وتعكس هذه التحركات ميلاً متزايداً لدى المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية باتجاه الأصول الأقل مخاطرة، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن مسار الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد