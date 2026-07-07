تدشين منصة “تجارب سعودية”.. إحدى مبادرات طيران ناس لاستكشاف 150 تجربة سياحية محلية فريدة

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، رسمياً عن إطلاق منصة “تجارب سعودية”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، في مبادرة رقمية جديدة للشركة تهدف لدعم رواد الأعمال ومقدمي خدمات السياحة بما يسهم في تعزيز السياحة السعودية وإيجاد فرص اقتصادية جديدة للمجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة، وتوفير رحلة متكاملة وسلسة للمسافرين لاستكشاف وحجز المعالم الثقافية الغنية وتجارب المغامرات المتنوعة في المملكة العربية السعودية.

وباعتبارها متجراً رقمياً شاملاً، تمنح منصة “تجارب سعودية” السياح من الداخل والخارج القدرة على تصميم برنامج رحلتهم المثالي في المملكة، وتعمل كحلقة وصل تتيح حجز الباقات المتكاملة للوجهة السياحية.

وصرّح المدير العام للإتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لطيران ناس، وليد الأحمد قائلاً “تنطلق المنصة التي أعلنت خلال منتدى “TOURISE 2025″ بمجموعة واسعة تضم أكثر من 150 نشاطاً وجولة إرشادية قابلة للحجز في أكثر من 15 وجهة سعودية، تتنوع ما بين مغامرات الحماس العالي وورش العمل الثقافية الملهمة. وقد صُممت الواجهة الرقمية سهلة الاستخدام لتحقيق أقصى درجات الراحة والانتشار العالمي، حيث توفر خدمة الحجز الفوري والتأكيد المباشر بـ 10 لغات، مدعومة بخيارات دفع متعددة لضمان تجربة سلسة لكل مسافر يستكشف المملكة.”

وأضاف “يعتمد إطلاق المنصة على أربعة ركائز استراتيجية هي: تمكين السياحة المحلية، واستكشاف التجارب السعودية الفريدة في مناطق المملكة، وتقديم تجربة حجز مرنة، وتوفير منتجات سفر متكاملة، كما يعتزم طيران ناس توسيع المنصة بشكل أكبر لتشمل تذاكر الفعاليات والحفلات الموسيقية”.

طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2,000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.