تراجع أسعار الذهب عالميا طقس الاثنين.. رياح نشطة وارتفاع الحرارة بعدة مناطق ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس اللبناني المنتخب الإسباني يفوز على الأرجنتيني ويتوج بطلًا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه ضبط مواطن نقل 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي داخل محمية الإمام تركي القطقاط الرملي الكبير يبرز تنوع الطيور المهاجرة في الشمالية #يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية تحدد شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين النباتات العطرية تضفي لمسات طبيعية وجمالية على الحدائق المنزلية بنجران آلية تمديد تأشيرات الزيارة عبر أبشر وأبرز الشروط ضبط 9,254 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
تراجعت أسعار الذهب اليوم، إذ أسهمت التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في ارتفاع سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل؛ مما زاد من المخاوف بشأن التضخم.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4000.55 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.3% إلى 4005.9 دولارات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 56.42 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1592.97 دولارًا، وصعد سعر البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1251.74 دولارًا.