Icon

تراجع أسعار الذهب عالميا Icon طقس الاثنين.. رياح نشطة وارتفاع الحرارة بعدة مناطق Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس اللبناني Icon المنتخب الإسباني يفوز على الأرجنتيني ويتوج بطلًا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه Icon ضبط مواطن نقل 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي داخل محمية الإمام تركي Icon القطقاط الرملي الكبير يبرز تنوع الطيور المهاجرة في الشمالية Icon #يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية تحدد شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين Icon النباتات العطرية تضفي لمسات طبيعية وجمالية على الحدائق المنزلية بنجران Icon آلية تمديد تأشيرات الزيارة عبر أبشر وأبرز الشروط Icon ضبط 9,254 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

تراجع أسعار الذهب عالميا

الإثنين ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
تراجع أسعار الذهب عالميا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسعار الذهب اليوم، إذ أسهمت التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في ارتفاع سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل؛ مما زاد من المخاوف بشأن التضخم.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4000.55 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.3% إلى 4005.9 دولارات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 56.42 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1592.97 دولارًا، وصعد سعر البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1251.74 دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات
السوق

انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات

السوق