تراجع أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم، إذ أسهمت التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في ارتفاع سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل؛ مما زاد من المخاوف بشأن التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4000.55 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.3% إلى 4005.9 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 56.42 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1592.97 دولارًا، وصعد سعر البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1251.74 دولارًا.