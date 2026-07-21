تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بينما واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وانعكاساتها على الأسواق.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4007.91 دولارات للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.1% إلى 4015.90 دولارًا للأوقية.
وجاء أداء الذهب متأثرًا بارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، إلى جانب صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهو ما زاد من الضغوط على المعدن النفيس.
وفي المقابل، سجلت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب محدودة، إذ ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.2% إلى 56.55 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1592.86 دولارًا، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% ليبلغ 1258.83 دولارًا للأوقية.