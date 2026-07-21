تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار ‌النفط اليوم، مع موازنة الأسواق تقارير عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا، أو 0.4%، إلى 88.87 دولارًا للبرميل، في حين استقر خام غرب ‌تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر عند 82.47 دولارًا للبرميل