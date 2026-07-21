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تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣١ صباحاً
تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء
المواطن - واس

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تراجعت أسعار ‌النفط اليوم، مع موازنة الأسواق تقارير عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا، أو 0.4%، إلى 88.87 دولارًا للبرميل، في حين استقر خام غرب ‌تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر عند 82.47 دولارًا للبرميل

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