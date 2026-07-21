واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا برسوم تصل إلى 50% الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن تشكيل حكومته الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بعسير موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
تراجعت أسعار النفط اليوم، مع موازنة الأسواق تقارير عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا، أو 0.4%، إلى 88.87 دولارًا للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر عند 82.47 دولارًا للبرميل