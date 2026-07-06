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تراجع أسعار النفط بأكثر من 1%

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٩ مساءً
تراجع أسعار النفط بأكثر من 1%
المواطن - واس

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تراجعت أسعار النفط بأكثر من (1%) اليوم، بعد اتفاق تحالف “أوبك+” على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج اعتبارًا من أغسطس، في وقت تتعافى فيه صادرات كبار المنتجين عبر مضيق هرمز، مما قد يسهم في زيادة الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (1.02) دولار، أو بنسبة (1.41%)، إلى (71.10) دولارًا للبرميل، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة (0.45%) عند التسوية يوم الجمعة.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار (80) سنتًا، أو بنسبة (1.16%)، إلى (67.89) دولارًا للبرميل.

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