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رغم استمرار تبادل الهجمات بين أمريكا وإيران

تراجع أسعار النفط عالميا بسبب عمليات جني الأرباح

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٠ صباحاً
تراجع أسعار النفط عالميا بسبب عمليات جني الأرباح
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الأمريكية اليوم الخميس، لكنها مازالت أعلى من مستوياتها في بداية الأسبوع، مع اتجاه المتعاملين إلى البيع لجني الأرباح في أعقاب الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الخام خلال الأيام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي في حدود 84 دولارا للبرميل، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي حوالي 79 دولارا للبرميل. ورغم التراجع مازال سعر الخامين اعلى بنسبة 11% مقارنة بأسعار نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية كثفت الولايات المتحدة ضرباتها لإيران خلال الليلة الماضية، حيث استهدفت القوات الأمريكية ناقلة نفط قرب ميناء التصدير الإيراني الرئيسي على الخليج، فيما استمر تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في الخليج والذي تمر منه نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، ما يشير إلى أن واشنطن توسع نطاق العملية البحرية.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير إخبارية أن طهران أبلغت جماعة الحوثي اليمنية الموالية لها بإغلاق مضيق باب المندب، في البحر الأحمر، في حال تعرض البنية التحتية للطاقة في إيران للهجوم، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشآت بنية تحتية وجسور في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

من ناحيتها قالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في مجموعة سي.آي.بي.سي لإدارة الثروات: “في غياب تصعيد حقيقي، يتردد التجار في رفع الأسعار بشكل ملحوظ. ولا تشير السوق الفعلية حتى الآن إلى نقص حاد في الإمدادات”.

وبينما انخفضت حركة السفن العابرة لمضيق هرمز، يبدو أن بعض الرحلات مستمرة، حيث يقوم عدد محدود من ناقلات النفط بعمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل عمان. في الوقت نفسه قدّمت الولايات المتحدة المساعدة لعشر سفن عبر مضيق هرمز خلال الـ 48 ساعة الماضية، وفقا لمركز المعلومات البحرية المشترك.

وبحلول الساعة الثانية ظهرا تقريبا بتوقيت نيويورك تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1ر1% إلى 66ر78 دولارا للبرميل تسليم أغسطس، في حين تراجع خام برنت بنسبة 1% إلى 08ر84 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر.

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