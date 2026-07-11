تراجع أسعار النفط عند التسوية

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تراجعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم، وسط تفاؤل باستئناف الملاحة في مضيق هرمز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، بما يعادل 0.38%، لتصل إلى 76.01 دولارًا للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتًا، بنسبة 0.93%، ليبلغ 71.41 دولارًا.