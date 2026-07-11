تراجع أسعار النفط عند التسوية

تراجعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم، وسط تفاؤل باستئناف الملاحة في مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، بما يعادل 0.38%، لتصل إلى 76.01 ‌دولارًا للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتًا، بنسبة 0.93%، ليبلغ 71.41 دولارًا.