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تراجع أسعار النفط عند التسوية

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٦ صباحاً
تراجع أسعار النفط عند التسوية
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم، وسط تفاؤل باستئناف الملاحة في مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، بما يعادل 0.38%، لتصل إلى 76.01 ‌دولارًا للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتًا، بنسبة 0.93%، ليبلغ 71.41 دولارًا.

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