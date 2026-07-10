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تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات

الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات
المواطن - واس

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تراجعت أسعار ‌النفط في بداية تعاملات اليوم، لكنها في الطريق صوب مكاسب أسبوعية وسط تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (6) ​سنتات، ما نسبته (0.08%)، لتصل إلى (76.24) دولارًا للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.06%)، ما يعادل (4) سنتات، مسجلًا (72.04) دولارًا.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب نسبتها (6%) والخام الأمريكي (5%).

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