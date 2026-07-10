تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات

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تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم، لكنها في الطريق صوب مكاسب أسبوعية وسط تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (6) سنتات، ما نسبته (0.08%)، لتصل إلى (76.24) دولارًا للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.06%)، ما يعادل (4) سنتات، مسجلًا (72.04) دولارًا.
وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب نسبتها (6%) والخام الأمريكي (5%).