تراجع سعر الدولار أمام اليوان الصيني

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تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام اليوان الصيني في تعاملات اليوم مسجلًا 6.7972 لليوان لكل دولار، مقارنة بـ 6.7989 لليوان في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، وفقًا لبيانات نظام تداول النقد الأجنبي الصيني.
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة اثنين بالمئة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
يُذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميًّا.