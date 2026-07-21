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تراجع وفيات حوادث الطرق عالميًا رغم زيادة عدد المركبات

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
تراجع وفيات حوادث الطرق عالميًا رغم زيادة عدد المركبات
المواطن - واس

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أعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض وفيات حوادث الطرق عالميًا بنسبة 21% بين عامي 2011 و2025، رغم إضافة أكثر من مليار مركبة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 1.16 مليون شخص العام الماضي.
وجاء الإعلان بالتزامن مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانًا جديدًا لتعزيز السلامة على الطرق، يستهدف خفض الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 50% بحلول عام 2030، من خلال تطوير التشريعات والبنية التحتية، وتعزيز سلامة المركبات والطرق.

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