تراجع وفيات حوادث الطرق عالميًا رغم زيادة عدد المركبات القوات المسلحة الأردنية: تحييد خمس طائرات مسيّرة إيرانية البيئة تمدد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمختلف الأغراض لمدة عام أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى التاسعة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا برسوم تصل إلى 50% الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن تشكيل حكومته الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء
أعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض وفيات حوادث الطرق عالميًا بنسبة 21% بين عامي 2011 و2025، رغم إضافة أكثر من مليار مركبة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 1.16 مليون شخص العام الماضي.
وجاء الإعلان بالتزامن مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانًا جديدًا لتعزيز السلامة على الطرق، يستهدف خفض الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 50% بحلول عام 2030، من خلال تطوير التشريعات والبنية التحتية، وتعزيز سلامة المركبات والطرق.