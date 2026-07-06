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ترامب: أداء الولايات المتحدة فى حرب إيران رائع

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٧ مساءً
ترامب: أداء الولايات المتحدة فى حرب إيران رائع
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأميركى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن أداء الولايات المتحدة فى حرب إيران “رائع”، بحسب وصفه.

وبحسب وسائل إعلام عالمية، قال ترامب في كلمة له،”أداؤنا فى إيران رائع وقضينا على جيشها ولا يمكن لها أن تحصل على سلاح نووي”.

وتابع الرئيس الأميركى: بلدنا فى وضع ممتاز ونحقق فى إيران نتائج مماثلة لتلك التى حققناها فى فنزويلا”، مؤكدًا: “لم نحظى بتغطية إعلامية نستحقها بشأن إيران لكننا سحقناهم عسكريًا وبلدنا قوى وجيشنا الأقوى فى العالم”.

وأشار إلى أنّه لا يتطلّع إلى تغيير النظام في إيران، مفضّلاً الوصول إلى اتفاق نهائي، وتابع: “البحرية الأميركية فرضت على إيران أعظم حصار شهده العالم ولم تتمكن سفينة واحدة من اختراقه”، بحسب ما ذكرت العربية.

وأكَّد: “لا أريد الإضرار بـ 91 مليون إنسان”، وإن بلاده “حصلت على تنازلات من إيران وعليهم الالتزام بها وسنحصل أيضاً على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب”، مهدِّداً: “يمكننا تعطيل إمدادات الطاقة الإيرانية وتدمير كل تلك المحطات الكبرى التي شيّدوها”.

كما شدد على أنه إما أن تتوصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران أو “ستنهي المهمة”، لافتاً إلى إيران تفضل التوصل إلى اتفاق.

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