بنجلاديش.. وفاة 5 أطفال في انهيار أرضي بسببب الأمطار الموسمية السعودية لإعادة التمويل العقاري تعلن إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية ترامب: أمريكا ستمنح ترخيصا لتصنيع أنظمة باتريوت خارج البلاد لصالح أوكرانيا هطول أمطار الخير على منطقة جازان أسعار النفط تقفز بأكثر من 6% فيصل بن فرحان يصل إلى سلطنة عُمان وقاية للمسافرين إلى خارج السعودية: احذروا الأمراض المعدية خلال موسم الصيف ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران انتهت ولن نضيع الوقت بعد حادث هرمز.. البحري: الشحنة آمنة والناقلة صالحة للإبحار فهد بن سلطان يرفع الشكر للقيادة ويثمّن مشاعر أهالي تبوك بعد رحلته العلاجية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستمنح ترخيصا يسمح بتصنيع أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” خارج أراضيها لصالح أوكرانيا، وذلك لمساعدتها في مواجهة روسيا.
وتشكل هذه الخطوة مكسبا كبيرا لصالح أوكرانيا التي باتت في أمس الحاجة إلى هذه التكنولوجيا في الحرب التي دخلت عامها الخامس.
وأدلى ترامب بالتصريح خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتركيا، وأشاد به باعتباره “أنجز عملا رائعا” و”كان مؤثرا” للغاية في الحرب.
وأضاف ترامب: “سنمنحهم الحق في تصنيع أنظمة باتريوت. وسنريهم كيفية تصنيعها”.
ويسعى زيلينسكي منذ أمد طويل إلى الحصول على المزيد من أنظمة الدفاع المكلفة التي يستغرق تصنيعها وقتا طويلا. وضغط من أجل منح أوكرانيا ترخيصا لصنع هذه التكنولوجيا.