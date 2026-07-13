ترامب: إعادة الحصار على إيران و20% رسوم على الشحنات العابرة لمضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إعادة فرض الحصار على إيران، بالتزامن مع إطلاق آلية جديدة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن الممر البحري سيظل مفتوحًا أمام حركة التجارة العالمية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”، إن مضيق هرمز سيبقى مفتوحًا سواء وافقت إيران على ذلك أم لم توافق، مشددًا على أن القيود الجديدة ستقتصر على السفن الإيرانية والسفن التابعة لجهات حليفة لطهران، مع منعها من دخول المضيق أو مغادرته.

وأوضح أن جميع الدول الأخرى ستواصل استخدام المضيق بحرية، في إطار ما وصفه بضمان حرية وعدالة الملاحة الدولية.

وكشف الرئيس الأمريكي أن العمليات التي ستقودها بلاده في المنطقة ستحمل اسم حارس مضيق هرمز، موضحًا أن الولايات المتحدة ستتقاضى تعويضًا يعادل 20% من قيمة الشحنات العابرة للمضيق، بهدف تغطية تكاليف العمليات الأمنية وضمان سلامة الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستبدأ فورًا إجراءات تنفيذ الخطة وتشكيل الآليات اللازمة لتطبيقها.

وفي سياق متصل، رجح ترامب، خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، مقتل مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، قائلاً إنه يعتقد بنسبة 90% أنه قُتل.

وأكد ترمب أن إيران لم تعد تملك فرصة لإعادة بناء قدراتها العسكرية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ماضية في تنفيذ إجراءاتها الخاصة بحماية مضيق هرمز وتعزيز أمن الملاحة في المنطقة.