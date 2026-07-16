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ترامب: إيران ترغب في التفاوض.. والهجمات ستتواصل حتى أقول كفى

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
ترامب: إيران ترغب في التفاوض.. والهجمات ستتواصل حتى أقول كفى
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران أبدت رغبتها في عقد اجتماع مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن طهران تسعى بقوة إلى التوصل لتسوية، فيما أشار إلى أن واشنطن لم تحسم بعد قرارها بشأن الاستجابة لهذه الرغبة.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس بيزنس”، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها العسكرية ضد إيران، مهددًا بتوسيع نطاق الهجمات لتشمل البنية التحتية المدنية إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات.

وقال الرئيس الأميركي إن بلاده ستستهدف خلال الفترة المقبلة محطات توليد الكهرباء والجسور في إيران، مضيفًا: “في الأسبوع المقبل سيصبح الأمر سيئًا للغاية بالنسبة لهم، وسوف ندمر جميع محطات توليد الكهرباء وجميع الجسور إذا لم يعودوا إلى الطاولة ويتفاوضوا”.

ورداً على سؤال بشأن استمرار الضربات العسكرية، أكد ترامب أن العمليات ستتواصل، قائلاً: “ستستمر حتى أقول كفى”.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، بعدما أعلن الجيش الأميركي تنفيذ موجة جديدة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا على خلفية المواجهة بين البلدين.

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