ترامب: إيران طلبت مواصلة المحادثات ولكن وقف إطلاق النار انتهى

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات، لكن واشنطن أبلغت طهران بوضوح أن “وقف إطلاق النار انتهى”.

وقال الرئيس ترمب على منصة تروث سوشيال: “طلبت إيران أن نواصل المباحثات، لقد وافقنا على القيام بذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى”.