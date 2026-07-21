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ترامب: سنضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
ترامب: سنضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي
المواطن - فريق التحرير

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توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النظام الإيراني بقوله إن الجيش الأمريكي سيضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي.

وهدد الرئيس الأمريكي إيران بأنها «لم تر شيئا بعد» في إشارة إلى اتساع مرتقب للضربات الأمريكية، وفق «العربية».

وأضاف ترامب “أننا سنضرب منطقة جبل الفأس في إيران قريبا جدا، لأننا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي بينما كان اتفاق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يمهد لذلك.

يذكر أن ترامب أكد في وقت سابق أن إيران تتوسل من أجل التوصل إلى اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة»، متابعا أننا «غير مهتمين باللقاء مع الإيرانيين رغم أنهم يريدون الاجتماع معنا بشدة.

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