ترامب عن مقتل جنديين أمريكيين اثنين جراء هجمات إيرانية: أمر محزن جداً

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس السبت، إن سقوط عسكريين أميركيين اثنين جراء هجمات إيرانية في الأردن “أمر محزن جداً”.
وأضاف ترامب، في تصريح لشبكة “نيوز نيشن”: “نكره أن نرى ذلك يحدث. إنه في خدمة بلادنا”.
وقضى ترامب، السبت، في منتجعه ببدمنستر بولاية نيوجيرسي، ولم يصدر بعد بياناً علنياً بشأن أحدث خسائر القوات الأميركية.