ترامب عن مقتل جنديين أمريكيين اثنين جراء هجمات إيرانية: أمر محزن جداً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس السبت، إن سقوط عسكريين أميركيين اثنين جراء هجمات إيرانية في الأردن “أمر محزن جداً”.

وأضاف ترامب، في تصريح لشبكة “نيوز نيشن”: “نكره أن نرى ذلك يحدث. إنه في خدمة بلادنا”.

وقضى ترامب، السبت، في منتجعه ببدمنستر بولاية نيوجيرسي، ولم يصدر بعد بياناً علنياً بشأن أحدث خسائر القوات الأميركية.