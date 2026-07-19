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ترامب عن مقتل جنديين أمريكيين اثنين جراء هجمات إيرانية: أمر محزن جداً

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
ترامب عن مقتل جنديين أمريكيين اثنين جراء هجمات إيرانية: أمر محزن جداً
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس السبت، إن سقوط عسكريين أميركيين اثنين جراء هجمات إيرانية في الأردن “أمر محزن جداً”.

وأضاف ترامب، في تصريح لشبكة “نيوز نيشن”: “نكره أن نرى ذلك يحدث. إنه في خدمة بلادنا”.

وقضى ترامب، السبت، في منتجعه ببدمنستر بولاية نيوجيرسي، ولم يصدر بعد بياناً علنياً بشأن أحدث خسائر القوات الأميركية.

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