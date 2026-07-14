ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل، مضيفا أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع حركة السفن باستثناء إيران.

وشنّت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران الثلاثاء، قبل ساعات من الموعد الذي حددته لإعادة فرض حصار بحري على موانئها، رغم أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد إمكان التواصل لإبرام اتفاق معها.

ومن تداعيات هذا التصعيد المرتكز أساسا على تباينات بشأن مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، ارتفاع سعر برميل خام برنت بنسبة 5,1 في المائة ليبلغ 87,51 دولارا، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3,9 في المائة ليصل إلى 81,21 دولارا للبرميل.

وقصفت القوات الأميركية أهدافا عسكرية في مدن واقعة في جنوب إيران تطل على الخليج، مثل بندر عباس وبوشهر، وذلك لليلة الثالثة على التوالي.

وفي مضيق هرمز، أعلنت الإمارات تعرّض ناقلتين تابعتين لها لهجمات صاروخية إيرانية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية. واستدعت الهند دبلوماسيا إيرانيا في نيودلهي الثلاثاء للاحتجاج على هذا الهجوم.

وفي سياق التصعيد الإقليمي، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة إيران بتوجيه ضربة قوية إلى بلادهم إذا شنّت هجوما على إسرائيل.